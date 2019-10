Ihr Schlüsselmäppchen auf dem Autodach abgelegt hatte am Montagmorgen eine Rentnerin in Modlos. Das Tückische dabei , dass sie beim Losfahren nicht mehr daran dachte und sich in Richtung Bad Brückenau auf dem Weg machte. Wie die Beamten schreiben, handelt es um ein türkisfarbenes Schlüsselmäppchen mit mehreren Schlüsseln. Der Finder möge sich mit der Polizei Bad Brückenau, Tel.: 09741/6060, in Verbindung setzen. pol