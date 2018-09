Schlüsselfeld stellt fleißigste Stadtradler

Die 49 Fahrer des Schlüsselfelder Stadtradel-Teams fuhren heuer mit 14 740 Kilometern am meisten Kilometer aller Landkreisteams. Bei der feierlichen Preisverleihung im Landratsamt Bamberg überreichte Landrat Johann Kalb dem Schlüsselfelder Bürgermeister Johannes Krapp (beide CSU) und Vertretern des Teams einen 200-Euro-Verzehrgutschein für die Brauerei-Gaststätte Scheubel in Schlüsselfeld.

Freizeitradler aus der Großgemeinde Schlüsselfeld zusammen mit Radlern des Radsportvereins Concordia Elsendorf unterstützten die Teilnehmer aus dem Stadtrat. Häufig wurde für den dreiwöchigen Aktionszeitraum im Juni das Auto "stillgelegt". Viele Alltagsfahrten wurden auf das Fahrrad verlegt. Die "Fünf-Flüsse-Tour" des RSV Elsendorf brachte das Team erfolgreich an die Spitze im Landkreis.

Ziel der Stadtradel-Kampagne ist es, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, ein Zeichen für vermehrte Radförderung in der Kommune zu setzten - und letztlich Spaß beim Fahrradfahren zu haben! Kommunalpolitiker als die lokalen Entscheider in Sachen Radverkehr können "erfahren", was es bedeutet, in der eigenen Kommune mit dem Rad unterwegs zu sein und dann Verbesserungsmaßnahmen anstoßen. red