Schlüsselfeld feiert Fasching

Zur Faschingssaison 2020 finden in Schlüsselfeld wieder die bekannten GTF-Faschingssitzungen statt. Die veranstaltenden Vereine (Gesangverein, TSV und Feuerwehr) präsentieren eine abwechslungsreiche Show mit Tänzen, Akrobatik und Büttenreden. Die diesjährigen Sitzungen stehen unter dem Motto "Europa". Wer in landestypischer Verkleidung kommt, erhält eine kleine Überraschung. Die Premierensitzung ist am Samstag, 8. Februar, die weiteren Sitzungen finden statt am Freitag, 14. Februar, und Samstag, 15. Februar. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten sind erhältlich zum Preis von 13 Euro und 15 Euro am Freitag, 3. Januar, um 19 Uhr im TSV-Sportlerheim und ab Montag, 7. Januar, im Rathaus Schlüsselfeld (Bürgerbüro, Telefon 09552/92220). Foto: privat