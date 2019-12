Schlüsselbund vergessen

Eine Rentnerin steckte am Mittwochmittag ihren Schlüsselbund in ihren Briefkasten am Eingang des Hauses in Garitz im Max-Planck-Weg, um ihre Post zu entnehmen. Danach begab sie sich in Richtung ihrer Wohnung. An der Türe bemerkte sie dann, dass der Schlüssel noch im Briefkasten steckte. Doch am Briefkasten war der Schlüsselbund weg. Zeugen, die zwischen 12.15 und 12.30 Uhr etwas bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei, Tel.: 097 / 714 90 , zu melden. pol