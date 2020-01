Schlüsselbund lag am Waschplatz

Ein Schlüsselbund ist am Samstagabend gegen 21.30 Uhr am Auto-Waschplatz in der Straße "Mangelsfeld" in Großenbrach gefunden worden. An dem Bund waren mehrere Schlüssel. Der Finder gab den Schlüsselbund bei der Polizei ab. Der Schlüsselbund wird nun an das Fundbüro der Gemeinde Bad Bocklet weitergeleitet, teilt die Polizeiinspektion Bad Kissingen am Sonntag mit. pol