Bad Kissingen vor 14 Stunden

Schlüsselbund aus Auto gestohlen

In der Zeit von Montag, 20.50 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr, hatte ein 54-Jähriger seinen grauen Pkw VW in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellt. In dieser Zeit wurden aus der Mittelkonsole des Fahrzeugs ...