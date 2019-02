Die Volkshochschule bietet mit Corinna Sonja Stenzel den Workshop "Selbstliebe: Der magische Schlüssel zum Erfolg" an. Der Kurs findet am Montag, 11. März, um 18.30 Uhr, im Freizeitzentrum statt. Anmeldung unter Telefon 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red