Schlüssel und Geldbeutel gefunden

Eine Bürgerin fand am Dienstagnachmittag im Bereich des Garitzer Fachmarktzentrums einen Schlüssel und gab diesen bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen ab. Der Schlüssel wird an das Fundamt der Stadt Bad Kissingen weitergeleitet und kann dort von seinem Eigentümer abgeholt werden. Des Weiteren wurde gegen 16. 15 Uhr am Geschwister-Scholl-Platz im Bereich des Kinos ein Pkw-Schlüssel der Marke BMW aufgefunden. Auch dieser Schlüssel wird an das Fundbüro der Stadt Bad Kissingen weitergeleitet, sollte sich der Besitzer nicht rechtzeitig bei der Polizei melden. Am Mittwochnachmittag fand eine Frau einen Geldbeutel in der Steubenstraße. Sie brachte diesen umgehend zur Polizei, von wo aus die Besitzerin ermittelt werden konnte. Sie holte ihre Geldbörse kurze Zeit später auf der Dienststelle ab. pol