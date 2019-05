Schlüssel steckte in abgestelltem Auto

Vorbildlich hat sich ein Zeuge am Dienstag, kurz vor 19 Uhr, verhalten. Er meldete sich telefonisch bei der Polizei Bad Brückenau und teilte mit, dass er im Stadtgebiet von Bad Brückenau beim Spazierengehen auf einen Pkw aufmerksam wurde, an dem an der Fahrertüre noch der Zündschlüssel steckte. Ein Eigentümer sei aber weit und breit nicht auszumachen. Nachdem die Brückenauer Polizei zu diesem Zeitpunkt jedoch aufgrund anderer Einsätze gebunden war, erklärte sich der Zeuge kurzerhand bereit, das Auto ordnungsgemäß abzuschließen und seinen Spaziergang mit einem kurzen Umweg über die Inspektion Bad Brückenau fortzusetzen. Kurze Zeit später konnte der Fahrzeugschlüssel seinen Eigentümern wieder ausgehändigt werden. pol