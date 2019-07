Ein in der Groppstraße abgestellter Mercedes, Typ C 220 CDI, Farbe Silber, Baujahr 2000, wurde am Freitag zwischen 19.10 und 19.45 Uhr gestohlen. In dem unverschlossenen Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen KG-PV 28 steckte zudem der Fahrzeugschlüssel im Zündschloss. Der 19 Jahre alte Mercedes hatte nach Angaben des Geschädigten einen Zeitwert von 600 Euro. Zwar wurde die Polizei später in Bad Bocklet fündig, Zeugen werden aber dennoch gesucht (). pol