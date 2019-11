Schlüssel in Salinenstraße verloren

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen drei Uhr, klingelte eine unbekannte, männliche Person an der Haustüre eines Mehrfamilienhauses in der Salinenstraße 38. Außerdem versuchte die Person mit ihrem Schlüsselbund die Haustüre aufzuschließen, was allerdings nicht gelang. Vermutlich hatte sich der stark betrunkene Mann in der Haustüre geirrt. Am nächsten Morgen fand ein Bewohner des Mehrfamilienhauses einen Schlüsselbund vor der Haustüre. Die Polizei geht davon aus, dass der Schlüssel zu der betrunkenen Person gehört, die sich in der Haustüre geirrt hat. Der Schlüsselbund wurde bei der Polizei abgegeben und wird nun an das Fundbüro der Stadt Bad Kissingen weitergeleitet. pol