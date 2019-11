Schlossweihnacht in Adelsdorf

Die Stiftung Schloss Adelsdorf lädt auch heuer wieder zur Adelsdorfer Schlossweihnacht ein. Los geht's am Samstag, 30. November, um 15 Uhr. Das Christkind hat mit seinen Engelchen seinen Besuch angekündigt, musikalisch umrahmt vom Neuhauser Posaunenchor. Weihnachtliche Klänge mit Lisa Marie und Josef Holzmann gibt es ab 18 Uhr zu hören. In der Schlosskapelle wird um 19.30 Uhr das Christkind eine Weihnachtsgeschichte lesen. Am Sonntag, 1. Dezember, ist bereits um 13 Uhr Einlass. Ab 14 Uhr wird die "Music Acadamy König" weihnachtlich einstimmen, es gibt Beiträge der Kindergärten Adelsdorf und der Tanzschule "CenterStage ERH" sowie auch an diesem Tag Besuch vom Christkind mit seinen Engelchen. Dieses wird um 16.30 Uhr wieder eine Weihnachtsgeschichte in der Schlosskapelle lesen. Der Markt endet am diesem Tag gegen 18.30 Uhr. In den Ausstellungsräumen und im Foyer des Schlosses erwarten die Besucher Werke verschiedener Künstler. red