Schlossplatzfest - das Programm am Freitag

Musikbühne ab 19.15 Uhr: Funkkartell Showbühne (Moderation: Conrad Wawra & Marcelini) 19 Uhr: Coburger Kinder- und Jugendtheater (Bunte Zirkusshow); Tanzstudio Move & Dance Center (The Coolsters); TSG Coburger Mohr - Junioren (Tanzklar); Akro-Magic - Coburger Sportakrobaten (Akro-Kombi 2); Ballettschule Spreitzer-Breyer (Hip-Hop-Kids); Hip-Hop-Kids (Refresh Walz); Ballettschule Spreitzer-Breyer (Modern); TSA TV Ketschendorf (Lateinshow). 20 Uhr: Maverin (Singer-Songwriter mit seinen Songs); Mirabesque (Folklore); Tanzpaar Bad Rodacher City Dancers (Beachtime); Bürglass Tanzstudio (Blow, Gabriel, Blow); Varisha & the Cinnamon Girls (Schleier-Pio); Tanzstudio Move & Dance Center (Cry Me A River); Ballettstudio am Ketschentor (Primavera); Tanzteufel 2 (Beautiful Monsters). 21 Uhr: Maverin (Singer-Songwriter mit seinen Songs); Bürglass Tanzstudio (Anything goes); Naheda - Sahara Dancers (Klassischer Orientalischer Tanz); Effects - Ü15 (Showman); VHS Dancers (No Limit); TSG Coburger Mohr - Ü15 (Wir); Tanzstudio Move & Dance Center (The Nameless). 22 Uhr: Maverin (Singer-Songwriter mit seinen Songs); Tanzteufel 3 (Movie Stars); Effects - Small group (Waves); Naheda - Sahara Dancers (Poi veil); Ballettschule Spreitzer-Breyer (Modern Dance Jugend); Mirabesque (Tribal); Asdor CTS (Rule the World); Ballettschule Spreitzer-Breyer (Hip Hop Jugend); Coburger Kinder- und Jugendtheater (Feuershow). red