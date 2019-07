Schlossplatzfest beginnt am Donnerstag

Ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm bietet das Coburger Schlossplatzfest zwischen Ehrenburg, Arkaden und Landestheater bereits am Eröffnungstag am Donnerstag. Die Gäste dürfen sich freuen auf diese Punkte: Musikbühne ab 19.15 Uhr: Barfly Showbühne (Moderation: Mäc Härder & Marcelini) 19 Uhr: Coburger Kinder- und Jugendtheater (Bunte Zirkusshow); Tanzstudio R. & D. Scholz (Modernes Ballett "Kontrast"); KV Weidach - Grüne Garde (Weltreise); Akro-Magic - Coburger Sportakrobaten (Akro-Kombi 1); Ballettschule Spreitzer-Breyer (Hip-Hop-Kids); Varisha Teens & Cabaret Force (Contemporary Oriental); Ballettschule Spreitzer-Breyer (Modern). 20 Uhr: Tanzstudio R. & D. Scholz (Modernes Ballett "Somewone you love"); VHS Dancers (No Limit); KV Weidach - Emotions Dance (Spacegirls); Tanzteufel 2 (Beautiful Monsters); Tanzstudio R. & D. Scholz (Ballett meets Jazz); Asdor CTS (Vamonos); Effects - Dance it (Best of). 21 Uhr: Modenschau 22 Uhr: Nahedas Dance Divas (Enhandet Garden); Ballettstudio am Ketschentor (Closer to the Edge); Deffects (Baywatch); Varisha und Lisa (La garnd roue); Ballettstudio am Ketschentor (Slip); Nahedas Dance Divas (Schleicherfächer Fantasy); Coburger Kinder- und Jugendtheater (Feuershow). red