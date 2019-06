Der "Sternla" Schlossstrand in Erlangen ist ab Donnerstag, 27. Juni, wieder geöffnet. Vom 27. Juni bis zum 4. August verwandelt sich der Erlanger Schlossplatz zum sechsten Mal in eine Strandlandschaft. Die Öffnungszeiten sind Sonntag bis Freitag von 11 bis 22 Uhr und am Samstag von 11 bis 23 Uhr. Das teilen die Veranstalter, das Erlanger City-Management und das Eventmanagement Dinger und Boubaker, mit. red