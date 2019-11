"Schlossleite" ist Thema

Der Gemeinderat kommt am Montag, 25. November, um 19 Uhr im Schloss Trunstadt zu einer Sitzung zusammen. Dabei geht es unter anderem um Wasser- und Abwassergebühren für die Haushaltsjahre 2020 bis 2021 sowie den An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Viereth. Des Weiteren geht es um den Bebauungsplan "Schlossleite". red