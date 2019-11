Schlosskonzerte gehen in die neue Saison

Die Oberschwappacher Schlosskonzerte starten in die neue Saison. Berühmte Werke für Streicher und Klavier von Haydn, Mozart und Schumann erklingen zur Spielzeiteröffnung am Samstag, 16. November, und am Sonntag, 17. November, jeweils um 18 Uhr sowie am Sonntag auch um 11 Uhr im Spiegelsaal des Schlosses. Mit dem Bamberger Streichquartett, das als "quartet in residence" mit Raúl Teo Arias, Andreas Lucke, Branko Kabadaic und Karlheinz Busch besetzt ist, musiziert der Pianist Erwin Stein. cr