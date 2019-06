Schlossgartenkonzert mit Cello

Am Sonntag, 23. Juni, wird die Reihe der Erlanger Schlossgartenkonzerte, veranstaltet vom

Kulturamt der Stadt Erlangen, mit dem vierten Konzert dieser Saison fortgesetzt. Anne Müller spielt in "Elektroakustische Klangcollagen mit Cello" eines ihrer beeindruckenden Solokonzerte, die sich allein um ihr Cello und reduzierte Elektronik drehen - Kompositionen aus fesselnden, melancholischen Klängen. Die vielseitige Cellistin Anne Müller, geboren und aufgewachsen in Berlin, studierte klassische

Musik an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin sowie an der Hochschule für Darstellende Künste und Musik Frankfurt am Main. Der Eintritt ist frei. Das Konzert findet bei Regen im Redoutensaal, Theaterplatz 1, statt. Infohotline am Sonntag ab 9 Uhr: 09131/86-1417. red