Das Schlossgartenfest des Winzerkellers Hammelburg findet von Freitag, 28. Juni, bis Sonntag, 30. Juni, statt. Im Garten des Roten Schlosses können die Besucher erlesene Weine und Kulinarisches genießen. Kunstvolle Skulpturen und Lichterlebnisse vom Kunstverein Kreis Arnstein e.V. sorgen für ein stimmungsvolles Ambiente bei chilliger Musik am Samstag, 29. Juni. Beginn ist am Freitag um 19 Uhr, am Samstag ab 18 Uhr und Sonntag ab 16 Uhr. sek