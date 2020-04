Schlossgartenfest fällt aus

Das Coronavirus hält alle Bereiche unserer Gesellschaft fest im Griff. Der Ver-zicht auf direkte soziale Kontakte in der Familie oder dem Freundeskreis, die Angst um den Arbeitsplatz oder der Kampf um die Existenz vieler Gewerbetreibenden und Gastro-nomen - all das sind die Begleiterscheinungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus. Die CSU Adelsdorf möchte das Ergebnis dieser Anstrengungen nicht gefährden und hat daher beschlossen, das diesjährige Schlossgartenfest abzusagen, das am 4. Juli hätte stattfinden sollen. Ein fröhliches Sommerfest, bei dem alle Besucher Abstand voneinander halten müssten mit der permanenten Gefahr, dem Virus eine zusätzliche Ausbreitungsmöglichkeit zu bieten, war für die Veranstalter undenkbar, teilt die CSU mit. red