Schlossbock?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 13. Juni 2019 ist HAMMELBURG.

Hammelburg ist eine Kleinstadt und befindet sich im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen. Sie wurde bereits im Jahre 716 erstmals urkundlich erwähnt und gehört damit zu den 30 ältesten Städten Deutschlands. Hammelburg. ist landschaftlich sehr schön gelegen, und ist geprägt von der fränkischen Saale und den Ausläufern der bayrischen Rhön. Das fränkische Saaletal lädt zum Wandern, Radfahren sowie Bootfahren ein. Es gibt aber noch viele weitere Möglichkeiten der Erholung.

Highlights in Hammelburg:

- Museum Herrenmühle: Das Museum widmet sich mit allen Sinnen der Geschichte des Weinbaus und der Mühlen in und um Hammelburg. Es dreht sich alles um die Frage nach "Brot und Wein" welche den Besuchern mit Hilfe von interaktiven Medien sowie Mitmachstationen näher gebracht werden soll.

- Saaletalbad Hammelburg: Das Schwimmbad mit attraktivem Innen- und Außenbecken bietet Spaß für Groß und Klein und verfügt neben einem 25 Meter Becken und einem Erlebnisbecken auch über einen Saunabereich im fränkischen Stil. Stilisierte Weinreben erinnern hier an die Weinbau-Tradition.

Gewinner

32 fleißige Rätsler haben auf der inFranken.de Facebookseite mitgemacht und fast alle lagen richtig! Wir freuen uns über jede eurer Lösungen.

Unter den korrekten Antworten wurde der Gewinner ausgelost: Nutzerin "Ulrike Umlauft" hat die gemeinde.inFranken.de -Einkaufstasche gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)

Für alle, die diese Woche leider nicht gewonnen haben: Nächste Woche wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)