Schloss Weissenstein wartet auf die Zeit nach der Krise

Der Saisonstart am 1. April konnte nicht stattfinden, aber in Schloss Weissenstein tut sich trotzdem einiges. Wie jedes Jahr werden die Fenster geputzt, die Böden auf Hochglanz gebracht und die Spinnweben des Winters entfernt, teilt die Schlossverwaltung mit. Wenn die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben sind, soll alles bereit sein für die Besucher der barocken Anlage. Hinter verschlossenen Toren werden Fenster gestrichen, Rasen gedüngt und Blumensaat gestreut, damit möglichst bald alles wieder blüht im Ehrenhof.

Die Preise für die Saison 2020 sind gleich geblieben, acht Euro pro Person für eine einstündige Schlossführung durch Treppenhaus, Muschelgrotte, Marmorsaal, Gemäldegalerie, private Appartements und Spiegelkabinett. Gäste erleben eine echte Zeitreise in das 18. Jahrhundert, heißt es in der Pressemitteilung, denn das Schloss sowie die Innenräume sind original erhalten. Der Kurfürst Lothar Franz von Schönborn errichtete das Schloss nach seinem Gusto, und diesen Zeitgeschmack sieht und fühlt der Besucher in jedem Raum. Aktuelles, Hinweise zu den Öffnungszeiten und Veranstaltungen können auch auf der Homepage www.schloss-weissenstein.de eingesehen werden. red