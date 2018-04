Schloss Weissenstein im Fokus

Ein Schwerpunkt im Jahresprogramm des Heimatvereins Herzogenaurach ist das Thema "Pommersfelden" und sein Umland. Als Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn 1710 das Erbe der ausgestorbenen Familie der Truchsesse von Pommersfelden antrat, ließ er anstelle des dortigen Wasserschlosses das heute bekannte Schloss Weissenstein erbauen. Die Pläne entwarf der Erlanger Jesuitenpater Loyson, der auch das Herzogenauracher Schloss konzipierte, als Baudirektor gewann Lothar Franz Johann Dientzenhofer.



Der Ort und seine Schlösser

Am Freitag, 13. April, referiert Angela Nusser zum Thema "Pommersfelden - ein Dorf zwischen Räuberhöhle und Barockpalast" über die Geschichte des Ortes und seiner Schlösser. Die Referentin ist seit Jahren Mitarbeiterin beim heutigen Besitzer, zudem als Schlossführerin tätig und lädt ein, anhand von Stichen, Karten und Fotos eine Zeitreise von den Anfängen des Dorfes bis hin zum heutigen Zustand zu erleben. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr in der Gaststätte Heller. Der Eintritt ist frei. Gäste sind willkommen.



Ganztägige Exkursion

Die Verantwortlichen des Heimatvereins weisen noch darauf hin, dass eine Woche nach dem Vortrag eine ganztägige Exkursion nach Pommersfelden mit Schlossführung und Besuch des "Drei-Franken-Steins", wo die drei fränkischen Regierungsbezirke zusammentreffen, stattfindet. Anmeldungen für die Fahrt sind in "Tanjas Reisebüro" möglich. gä