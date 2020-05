Schloss Weissenstein empfängt wieder Gäste

Schloss Weissenstein in Pommersfelden ist ab diesem Samstag wieder für den Publikumsverkehr geöffnet - mit angepasstem Besucherkonzept und Hygienemaßnahmen. Auch die Öffnungszeiten wurden verändert: Bis auf Weiteres können Gäste das Schloss von Donnerstag bis Montag zwischen 11und 17 Uhr ansehen. Da derzeit Führungen nicht stattfinden, gibt es die Möglichkeit einer eigenständigen Besichtigung mit Einbahnregelungen und Wegekonzept. Schloss Weissenstein ist die Sommerresidenz der Grafen von Schönborn und hat Kriege und Umweltkatastrophen bis heute unbeschadet überstanden. Das barocke Kleinod ist eines der am besten erhaltenen Kulturdenkmäler Europas. Die Schließung wurde genutzt, um die Spinnweben im Treppenhaus zu entfernen, den Marmor im Festsaal zu polieren, in der Grotte die vielen Muscheln zu reinigen und die 365 Fenster des Schlosses zu putzen. Weitere Infos gibt es auf der Homepage: www.schloss-Weissenstein.de und auf den Social-Media-Kanälen. red