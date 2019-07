Schloss Seehof ist Ziel des Ausfluges

Die Freunde des BRH fahren am Donnerstag, 25. Juli, zum Schloss Seehof bei Bamberg/Memmelsdorf.Auf dem Weg dorthin wird in Roßstadt zu Mittag gegessen. Dann geht es weiter zum Schloss Seehof, der Sommerresidenz der Bamberger Fürstbischöfe, wo eine Führung stattfindet. Die Kaffeepause findet im Schlosscafé statt. Danach geht es zurück. Abfahrtszeiten: 9.50 Uhr Massaplatz, 10 Uhr Berliner Platz, 10.03 Uhr Burkardus Wohnpark, 10.05 Uhr Wendelinus. Anmeldungen für die Tour bei Auto Ziegler, Am Kurgarten 6. sek