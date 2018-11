Schloss aufgebohrt - Dieb kommt nicht weiter

Einen Schließzylinder der Türe zu einem Windrad des Münnerstädter Windparks in der Gemarkung Katzenberg bohrte ein Unbekannter auf. Die Polizei begrenzt in ihrem Bericht den Zeitraum der Tat auf die Zeit vom 8. bis 19. November. Jedoch gelang es dem Täter nicht, in das Innere des Windrades einzudringen. Der Schaden beläuft sich auf circa 50 Euro. Hinweise können an die Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/ 714 90, gerichtet werden. pol