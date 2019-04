Schlösser im Blick

Am Wochenende bietet die Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-Eremitage zwei Sonderführungen an: Neues Schloss, Bayreuth: Heute um 15 Uhr Führung für Eltern mit Kindern im Alter von fünf bis sieben Jahren. Die Teilnehmer begeben sich auf eine abenteuerliche Schatzsuche in der exotischen Tier- und Pflanzenwelt des Neuen Schlosses und gestalten ein schillerndes Rokoko-Motiv. Treffpunkt ist an der Museumskasse; Anmeldung erwünscht unter Telefon 0921/759 69 -21. Gartenkunstmuseum Schloss Fantaisie Eckersdorf: Morgen um 14 Uhr "Gartengeschichte erleben und verstehen "; Rundgang durch das Gartenkunstmuseum. Treffpunkt ist an der Museumskasse im Schloss Fantaisie, Anmeldung erwünscht (0921/731400-11). red