Am kommenden Donnerstag steigt im Neuenmarkter Ortsteil Schlömen wieder das Scheunenfest der Feuerwehr. Es beginnt um 10 Uhr mit dem Bieranstich in der über 200 Jahre alten Dorfscheune. Für die musikalische Unterhaltung am Vormittag wird Alleinunterhalter Dominik Bär sorgen, ab 14 Uhr spielen dann die "Frankenboys" auf. Rei.