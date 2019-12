Schlockenau lädt zum Winterzauber

Die ganze Bevölkerung aus nah und fern ist am kommenden Samstag, 7. Dezember, ab 17 Uhr wieder zum legendären "Winterzauber in Schlockenau" eingeladen. Unter dem Motto "Genießen sie einige gemütliche Stunden in weihnachtlicher Umgebung und auf einem einzigartigen Fest in der Adventszeit", freuen sich die Schlockenauer auf viele Gäste. Wieder dabei ist der "Kindergarten Pfiffikus", und für das leibliche Wohl der Besucher wird natürlich bestens gesorgt. Für alle Nachtschwärmer ist zu späterer Stunde Barbetrieb mit Partymusik. kpw