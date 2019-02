Schlittschuhfahren mit dem Kreisjugendring

Die erste Tagesfahrt des Kreisjugendringes im neuen Jahr findet am Aschermittwoch, 6. März, statt. Mit einem Bus geht die Fahrt nach Coburg zur Veste. Bei einem Rundgang wird dort zum Beispiel die Rüstung des Hofzwerges Ruppert, die Waffen der Rüstkammer oder die Kutsche von Queen Viktoria angesehen. Anschließend geht es weiter nach Sonneberg in die Eiswelt zum Schlittschuhfahren. Wer noch nicht sicher auf den Kufen ist, kann sich, gegen Gebühr, einen Lauflern-Pinguin leihen. Aber natürlich ist mit dem Eislaufen der Tag noch nicht beendet, denn in Sonneberg gibt es auch das Teddybären-Museum. Dort begrüßt ein über drei Meter großer Teddybär die Gruppe und weitere Artgenossen in allen Größen warten auf die Kinder. Als Höhepunkt darf jeder seinen eigenen Teddybären basteln. Das heißt, jeder Teilnehmer sucht sich das passende Kuscheltier aus und darf dieses dann ausstopfen, verschließen und mit nach Hause nehmen. Gegen 16.30 Uhr fährt der Bus die Gruppe wieder zurück in den Landkreis. Wer bei diesem erlebnisreichen Tag dabei sein will, muss mindestens sieben Jahre alt sein (oder heuer noch werden) und sich schriftlich auf einem vorgefertigten Formular anmelden. Im Preis sind alle Eintritte, Führungen, Busfahrt, Betreuung und das Stofftier enthalten. Der Flyer mit dem Anmeldeformular kann angefordert werden und steht auch auf der Homepage zum Download bereit. red