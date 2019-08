Bad Kissingen 01.08.2019

Schließtage im Mehrgenerationenhaus

Das Mehrgenerationenhaus hat am Donnerstag, 15. August (Mariä Himmelfahrt), und am Freitag, 16. August, geschlossen. Es findet am Freitag lediglich das Treffen der Borreliose-Selbsthilfegruppe statt, ...