Schleudertrauma nach Fahrfehler

Auf der Staatstraße 2260 zwischen Wingersdorf und Lonnershof geriet am Freitagnachmittag eine 18-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Polo auf das Bankett. Durch das abrupte Gegenlenken landete sie in den Straßengraben und beschädigte neben ihrem Pkw auch den Zugang zu einem Wasserrückhaltebecken. Die Fahrerin zog sich ein Schleudertrauma und Prellungen zu und suchte eigenständig einen Arzt auf. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 6000 Euro.