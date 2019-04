Schleuderpartie endet an Verkehrsschild

Auf der Staatsstraße 2188 geriet am Dienstagvormittag eine 29-jährige Ford-Fahrerin in einer Linkskurve nach rechts ins Bankett. Beim Gegenlenken kam sie ins Schleudern, stieß gegen ein Verkehrszeichen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 1000 Euro, am Verkehrszeichen Schaden in Höhe von 500 Euro. pol