Schleuderndes Auto durchbricht Bauzaun

Auf der Bundesstraße 470 bei Demantsfürth hat sich bereits am Donnerstag gegen 19 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde die Unfallverursacherin so schwer verletzt, dass sie nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle in die Universitätsklinik Erlangen eingeliefert werden musste. Die 24-Jährige geriet mit ihrem Auto vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts auf das unbefestigte Bankett. Anschließend übersteuerte sie das Lenkrad und kam mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr sie über den angrenzenden Straßengraben und eine Grünfläche, legte ein Verkehrszeichen nieder und durchbrach einen mobilen Bauzaun, ehe sie auf dem Gelände eines dort ansässigen Unternehmens zum Stehen kam. Ihr Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wird von der Polizei mit insgesamt rund 3600 Euro beziffert.