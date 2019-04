Schleuderfahrt endet mit Zusammenstoß

Eine 56-jährige Frau aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt hat am Sonntag gegen 9.55 Uhr einen Verkehrsunfall mit drei Verletzten verursacht. Der Unfall ereignete sich auf der A 3 an der Anschlussstelle Erlangen-West in Fahrtrichtung Würzburg. Unfallursache war offensichtlich ein zu schnelles Befahren der regennassen Autobahnauffahrt, denn vom dortigen Kurvenbereich schleuderte das Auto der Unfallverursacherin auf die Hauptfahrbahn und stieß dort mit einem weiteren Auto zusammen. Die beiden Fahrzeuge katapultierte es durch den Zusammenstoß frontal in die Mittelschutzplanke. Beide Fahrzeuge blieben dort mit Totalschaden und nicht mehr fahrbereit liegen. Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht, zwei Insassen des anderen Fahrzeuges verletzten sich schwer und wurden mit dem BRK in die Chirurgie Erlangen gebracht. Der Schaden der Mittelschutzplanke wird durch die Autobahnmeisterei behoben, die Fahrbahnreinigung und die Verkehrsabsicherung wurden von der Feuerwehr Erlangen übernommen. pol