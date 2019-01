Schleuderfahrt endet am Wasserdurchlass

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt am Montagnachmittag ein 22-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße von Ebrach in Richtung Koppenwind. Offensichtlich aufgrund eines Fahrfehlers geriet der Fiat Punto ins Schleudern und prallte gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Wasserdurchlass. Das nicht mehr fahrbereite Unfallauto, an dem Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.