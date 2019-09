Nach Urlaub und Sommerferien treffen sich Mitglieder und Freunde der Landsmannschaft Schlesien beim "Angelo" in der Schulstraße 2 in Ebermannstadt zum Pizzaessen. Dort trifft man sich am Dienstag, 17. September, um 19 Uhr. Hierzu ergeht Einladung an alle Mitglieder, Freunde und Gönner. red