Schlesier-Frauen treffen sich in Nürnberg

Das Landesfrauenreferat der Landsmannschaft Schlesien veranstaltet am kommenden Samstag, 2. November, das Seminar "Schlesien in seiner Vielfalt, Schlesien in Vergangenheit und Gegenwart für Kulturreferenten und Interessierte im "Haus der Heimat" in Nürnberg. Der Themenbereich umfasst unter anderem Polizeiberatung, Weihnachtsbasteln, "Neueste Forschungsergebnisse aus Niederschlesien" und "Heilige Hedwig - Schutzpatronin Schlesiens und deutsch-polnische Brückenbauerin". Anmeldungen für das Seminar der Landsmannschaft Schlesien im "Haus der Heimat" in Nürnberg erfolgen über Anneliese Woschke und der Telefonnummer 09191/80048 oder per E-Mail an schlesien@woschke.de. red