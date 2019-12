Schlepper wurde repariert

Der Schlepper der Gemeinde Thundorf wurde über die Firma Baywa repariert. Die Reparaturkosten belaufen sich auf 3728,29 Euro. Der Gemeinderat beschloss, die Rechnung nachträglich anzuerkennen und die überplanmäßigen Ausgabe zu genehmigen. Bürgermeister Egon Klöffel rechtfertigte plausibel diese Reparaturarbeiten. Bei der zuständigen Regierung der Oberpfalz wurde eine Interessenbekundung zum bayrischen Mobilfunk-Förderprogramm angezeigt. Die Prüfung hat daraufhin stattgefunden. Die dem Mobilfunkförderprogramm zugrunde liegende Karte der Sprachmobilfunkversorgung des bayerischen Wirtschaftsministeriums weist für die Gemeinde Thundorf keine weißen Flecken auf. Die Voraussetzung für eine Förderung ist leider nicht gegeben. Damit zeigte sich der Gemeinderat Jürgen Gleißner nicht einverstanden und verweist auf weiße Flecken in Rothhausen. Er regt deshalb gegen dieses Prüfungsergebnis einen Widerspruch an.

Vom Gemeinderat wurde in der Sitzung vom 27. Juni festgelegt, dass nach Eingang der Schlussrechnung für die Straßenunterhaltungsmaßnahmen und Asphaltierungsarbeiten der Sachverhalt dem Gemeinderat vorzulegen ist. Die ausführende Firma Ullrich, Elfershausen hat nun die Schlussrechnung mit einer Gesamtsumme von 70 927,78 Euro, abzüglich der bisher geleisteten Abschlagszahlungen in Höhe von 66 019,89 Euro, vorgelegt. Die Restzahlung beträgt demnach 4907,89 Euro. Der Gemeinderat nimmt die Schlussrechnung zur Kenntnis und billigt diese. Bürgermeister Klöffel berichtete vom Baufortschritt bei der Kirche in Theinfeld, und Gemeinderat Werner Wenzel bemängelte im Auftrag eines Ortsbürgers verschmutzte Rad- und Wanderwege. mib