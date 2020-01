Schlepper rollen Richtung Nürnberg

Wer die Protestkundgebungen der Landwirte gegen die aktuelle Agrarpolitik in Bund und Land für ein Strohfeuer hielt, lag falsch. Es geht weiter. Heute werden allein aus dem Coburger Land rund 70 Landwirte mit ihren Schleppern in Richtung Nürnberg rollen, um dort an einer Großkundgebung teilzunehmen.

Deutschlandweit wird es heute zu mehreren Großkundgebungen kommen, zu denen die Bewegung "Land schafft Verbindung - wir rufen zu Tisch" (LSV) aufgerufen hat. Die für die Coburger Bauern am nächsten Liegende ist die in Nürnberg. Sie findet ab 13.30 auf dem Volksfestplatz statt. Zu der Veranstaltung werden Politiker verschiedener Parteien erwartet, die dann von den Organisatoren auf der Bühne zur aktuellen Lage der Landwirtschaft interviewt werden. Es ist die zentrale Veranstaltung für Bayern.

Bereits am Vormittag sollen sich die Schlepper auf dem Gelände aufstellen, das angesichts der erwarteten Teilnehmerzahlen nicht ausreichen wird. Daher werden auch vor dem Gelände Fahrzeuge stehen müssen. Die Veranstaltung dauert voraussichtlich bis 16 Uhr. Dann rücken die Schlepperkonvois wieder ab. Kritikpunkte der Landwirte sind vor allem Teile der neuen Düngeverordnung, die umstrittenen Messverfahren zur Nitratbelastung der Böden und die geplanten regulativen Einschränkungen beim Pflanzenschutz. Es geht ihnen aber auch um Planungssicherheit für die Zukunft ihrer Höfe, die sie angesichts der sich schnell ändernden politischen Rahmenbedingungen nicht mehr sehen.

Wenn es um Klimaschutz und Artenvielfalt geht, wollen die Landwirte als Teil der Lösung, nicht als das grundlegende Problem gesehen werden. Dafür gehen sie auf die Straße. rlu