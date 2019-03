Schlemmen und entspannen

Die Volkshochschule Zeil bietet am Samstag, 30. März, einen Kurs unter dem Motto "Kreative Frühstücksideen" an. Er findet von 9 bis 12 Uhr in der Schulküche in Zeil statt. Ein gesunder, kraftvoller Start in den Tag gelingt nur mit dem richtigen Frühstück. Die Teilnehmer ermitteln die einzelnen Frühstückstypen und lernen kreative Möglichkeiten: vom Büro-Müsli bis zum Toastmuffin. Tipps und Tricks aus den persönlichen Erfahrungen der Kursleiterin Sandra Thurn runden den Vormittag ab. Anmeldungen nimmt Petra Hohenberger (Telefonnummer 09524/850686) entgegen. red