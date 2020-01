Oerlenbach 14.01.2020

Schlemmen bis jeder satt is(s)t

Der TSV Oerlenbach veranstaltet am Montag, 10. Februar, ab 17 Uhr sein traditionelles Kesselfleischessen im Sportheim. Es wird in Terrinen am Tisch serviert. Jeder kann zugreifen so lange er möchte. E...