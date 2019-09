Das Thema der Sonntags-Matinée im Klinikum Forchheim/Fränkische Schweiz in Ebermannstadt (Feuersteinstraße 2) lautet: "Bluthochdruck - schleichende Gefahr". Referentin ist M. Zivkovic, Oberärztin am Klinikum Forchheim. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 8. September, von 11 bis 11.45 Uhr statt. red