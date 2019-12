Schleich im Kurtheater

Helmut Schleich gastiert am Samstag, 25. April 2020, im Kurtheater Bad Kissingen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Helmut Schleich ist eine Größe in der deutschsprachigen Kabarett-Landschaft, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters. Mit seinem Programm "Kauf, du Sau!" kommt er im nächsten Jahr nach Bad Kissingen. Er rückt der vom Kaufrausch narkotisierten Gesellschaft mit seinen zugespitzten Bosheiten zu Leibe - bis die Konsumblase platzt! Karten gibt es in der Tourist-Information, unter Tel.: 0971/804 82 11 sowie im Internet (www.eventim.de) Foto: Katharina Ziedek