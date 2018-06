Schlee siegt im Bezirk

Dietsch darf zur "Bayerischen"



sg



34 Burghaslacher Leichtathleten waren bei den Kreis-Einzelmeisterschaften des Landkreises Neustadt/Aisch-Bad Windsheim in Langenzenn im Einsatz und holten von der U12 bis zu den Erwachsenen mehr als die Hälfte aller Titel (47 von 90). Damit sind die TSVler bestens auf die bayerischen Meisterschaften vorbereitet, die am 7. Juli in Erding (U18, U20 und Erwachsene) und eine Woche später in Kitzingen (U16 und U23) stattfinden. Trotz kalter Witterung und starken Gegenwinds beim Weitsprung wurden ausgezeichnete Ergebnisse erzielt.Speerwerferin Lena Dietsch qualifizierte sich mit persönlicher Bestleistung von 30,82 Metern für die "Bayerische". Vier Titel in der M12 holte Jannik Rost im Hoch- und Weitsprung sowie über 75 Meter und im Ballwurf. Hannes Kreuzer (M13) wurde dreifacher Kreismeister (75 m, 800 m, Weitsprung). In der Altersklasse W15 und bei den Frauen überzeugten die Favoriten Sophia Rost (100 m, Hoch- und Weitsprung), Tamara Lutz (100 m, 400 m, Kugelstoßen), Kayla Herlitschke (Hoch- und Weitsprung, Kugelstoßen) und Vorzeigeathletin Christina Schlee (100 und 200 m, Weitsprung) mit jeweils drei ersten Plätzen.Schlee verteidigte in 1:08,15 Minute zudem ihren Titel über 400 Meter bei den mittelfränkischen Hürdenmeisterschaften in Erlangen. Allerdings hatte sie nur eine Konkurrentin.