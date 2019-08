Schlauchbootfahrt für Kinder und Eltern

Zu einer Schlauchbootfahrt mit einem Bundeswehr-Schlauchboot lädt die Reservistenkameradschaft Arnshausen am Samstag, 10. August, ein. Das Angebot findet im Rahmen des Ferienprogrammes statt. Wer Lust hat, an dieser nicht ganz trockenen Bootsfahrt teilzunehmen, kann sich noch per E-Mail unter reservisten@arnshausen.eu anmelden. Die genaue Bootsfahrzeit wird per E-Mail zugewiesen. Geplant sind vier Abfahrtszeiten: 10, 11.30, 13 und 14.30 Uhr. Die Strecke führt von der Oberen Saline zum Saalemäander. Treffpunkt ist am Saalemäander unterhalb des Tennisplatzes in Bad Kissingen. Teilnehmen dürfen Kinder ab acht Jahren, die sicher schwimmen können, sowie ihre Eltern. Ab 11 Uhr ist eine Grillstation am Saale-Mäander eingerichtet. Info unter www.badkissingen.ferienpogramm-online.de . sek