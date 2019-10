Schlappe für FC Lichtenfels

Eine 2538:2638-Niederlage kassierten die Kegler des FC Lichtenfels in der DCU-Verbandsliga West bei der SKG Ebersdorf/Sonnefeld. Beim Spiel auf die Vollen (1757:1760) hatten die FC-ler knapp die Nase vorn, doch im Räumen (881:778) hatten sie nichts zu bestellen.

Bereits in den Startpaarungen gingen die Gastgeber mit 38 Kegeln in Führung. Matthias Lemser (443/135) siegte gegen Werner Treubel (394/115), während Andreas Perl (427/142) gegen Michael Lassonczyk (438/132) knapp unterlag. In der Mitte fiel dann die Entscheidung, denn die Hausherren bauten ihre Führung auf 93 Kegel aus. Der Tagesbeste, Heiko Rinke (487/171), ließ Maximilian Kraus (431/133), der eine gute Partie ablieferte, keine Chance. Im anderen Duell hielten sich Bernd Gebhardt (424/134) und Werner Kraus (425/135) die Waage.

In den Schlussduellen gewann André Schneier (420/141) gegen Alexander Reuß (409/121), und Lars Grübel (437/158) musste Werner Stäblein (441/142) den Vortritt lassen. lipp