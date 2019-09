Schlanke 29 Meter müssen in die Höhe

Der Stammtisch der "Nimmermüden", gegründet 1981, um seinen Vorsitzenden Kurt Blum sorgt in Hannberg gemeinsam mit den Kerwasburschen und -madli dafür, dass eine Kerwa abgehalten werden kann. Der Verein der Nimmermüden zählt 56 Mitglieder und zwei Ehrenmitglieder. Allerdings hatte der Kirchweihtermin im Vorfeld für einige Irritationen gesorgt. Denn gefeiert wird die Kerwa in Hannberg immer am Sonntag nach dem Fest Maria Geburt (8. September). Wenn dieser Festtag auf einen Sonntag fällt, dann ist die Kerwa am Sonntag danach. Somit fielen die Feste in Hannberg und Heßdorf in diesem Jahr nicht wie schon öfter auf denselben Termin.

Abgehalten wird die Kerwa beim Anwesen der Familie Baumüller. Hans, Werner und Gerlinde sorgen mit der Unterstützung von zahlreichen Helfern für das Essen. Dagegen sind die Mitglieder der Nimmermüden für die Getränke und den Barbetrieb zuständig.

Die Kerwa startete am Freitag Abend mit dem Anstich durch Pfarrer Johannes Saffer. Dieser konnte außerdem eine Spende in Höhe von 332 Euro vom Stammtisch der "Nimmermüden" in Empfang nehmen. Das Geld wird mit dem Verkauf von Bändchen zur Kerwa zum Preis von je zwei Euro erzielt. Der Gewinn geht 1:1 an die Pfarrei in Hannberg, die sie für ihre Belange einsetzen kann.

Spende für die Ortsburschen

Am Freitagabend wurde auch das Turnier der Ortsburschen abgehalten und ein geschnitztes Modell der Hannberger Wehrkirche versteigert, die Alexander Arold alias "Holzschnitzer Alex" anfertigte. Der Erlös in Höhe von 350 Euro geht an die Ortsburschen und soll sie bei der Ausrichtung der Kerwa unterstützen. Am Samstag wurde gegen 15.30 Uhr der Kerwasbaum aufgestellt, das Kommando hatten Sepp Götz und Lukas Willert inne. Auch Pfarrer Johannes Saffer unterstützte die Kerwasburschen und ihren Oberortsburschen Lukas Willert bei dieser schweißtreibenden Arbeit. Da der Baum trotz seiner Höhe sehr schlank war, waren die Anstrengungen nach angemessener Zeit von Erfolg gekrönt. Der Baum, ein Prachtstück mit 29 Metern Höhe, war zuvor im Forst der Waldcorporation Großenseebach gefällt worden. Nach Hannberg gefahren wurde er von Manuel Krebs mit einem Deutz DS 20. Dort angekommen wurde der Baum mit einer Fahne in den fränkischen Farben rot und weiß geschmückt, auch der Kranz mit roten und weißen Bändern umwickelt. Dieser Baum wurde am gleichen Abend unter den Kirchweihgästen versteigert, der Erlös ist für die Ortsburschen bestimmt. Weitere Programmpunkte waren am Sonntagvormittag das "Kiegli Zammspiln" und am Sonntagabend das Raustanzen. Während ihre Eltern bei der Kerwa weilten, konnten sich die Kinder in einer Hüpfburg vergnügen oder bei einem Verkaufsstand mit Süßigkeiten versorgen.