Schlangenlinien und Mittelfinger

pol



Im Bereich Franz-Josef-Strauß-Straße/Am halben Weg in Forchheim ist es am Montagabend fast zu einem Zusammenstoß gekommen, als ein bislang unbekannter Fahrer eines Leichtkraftrades mehrfach stark abbremste und in Schlangenlinien vor einem Kleintransporter eines 47-Jährigen fuhr. Auf Höhe der Einfahrt zu einem Schnellrestaurant zeigte der Motorradfahrer dem hinter ihm befindlichen Fahrer des Kleintransporters noch den Mittelfinger.