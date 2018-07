Schlangenlinien kamen verdächtig vor

Aufmerksame Zeugen beobachteten am Sonntagnachmittag einen Autofahrer , der auf der Kreisstraße in starken Schlangenlinien unterwegs war und teilweise auf der Landstraße über längere Abschnitte auf die Gegenfahrbahn geriet. Die zwischenzeitlich verständigte Polizeistreife konnte den Fahrer in seiner Wohnung antreffen und nahm starken Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste der 50-Jährige anschließend zur Blutentnahme; sein Führerschein wurde sichergestellt.